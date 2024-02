Saute d’humeur, coups de colère : décryptage du comportement de Macky Sall par des experts en communication

Le Sénégal reste suspendu au dialogue censé aboutir à un nouveau calendrier électoral. Ouvert hier à Diamniadio, il a été présidé par le Chef de l'Etat, Macky Sall qui s'est d’ailleurs montré ferme dans ses prises de parole. Un ton sec qui cachait mal une certaine frustration, selon le docteur Demba Guèye, enseignant chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mais également du journaliste Bacary Domingo Mané qui scrute à la loupe les moindres faits et gestes du chef de l'État sortant.



« On a retrouvé hier, un Macky Sall, parfois énervé, qui est un peu sur ses gardes »,a remarqué Dr Demba Guèye.



Une saute d’humeur qui pourrait se justifier par un sentiment d'échec sur sa dernière stratégie, si l’on se fie au spécialiste en analyse du discours au département de lettres modernes de l'UCAD.



« Quelque part, Macky Sall n'a pas obtenu ce qu'il voulait exactement. Car, explique-t-il "le Chef de l’Etat, c'est le personnage qui veut coûte que coûte obtenir ce qu'il veut. Il ne tient pas compte de la position de son adversaire », déclare l’enseignant, chercheur sur Iradio.



Au-delà des mots, Bacary Domingo Mané, doctorant en communication politique, parle d'une communication non verbale très expressive.



« Hier chez le numéro 1 Sénégalais, j'ai vu un président qui n'était pas du tout à l'aise. Qui est mimique ''c'est tout ce qui est lié un peu à la communication du visage''. On sent nettement qu’il avait les traits tirés. Et poursuit Mr Mané « Chaque fois que quelqu'un prenait la parole et qui n'allait pas dans le sens souhaité, tu vois comment le corps réagit » décrypte-t-il.



Un sentiment d’amertume, causé par le boycott de l'opposition la plus significative, ajoute Demba Guèye.



« Avec un camouflet extraordinaire, l'absence pratiquement de tous les candidats, ce qu'on appelle les candidats validés, qui n'ont pas répondu à l'appel, cela l'a énormément frustré. L'autre amertume du président Macky Sall décrypte nos deux experts: "C'est sa difficulté de convaincre aujourd'hui ses opposants les plus représentatifs après tout ce qui s'est passé".