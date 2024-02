Secrétariat général du gouvernement : Passation de service entre Seydou Guèye et Abdou Latif Coulibaly

La cérémonie de passation de service au Secrétariat général du gouvernement, entre Seydou Guèye et Abdou Latif Coulibaly, s'est déroulée ce mardi 13 février 2024.





"Après sa nomination au poste de secrétaire général du gouvernement le 29 octobre 2012, Seydou Guèye sera remplacé à cette station, en 2014, par Abdou Latif Coulibaly. Revenu en 2017 au SGG, le porte-parole de l’Alliance pour la République (APR) cédera le poste en 2019 à Maxime Simon Jean Ndiaye avant d’y revenir à nouveau en 2024.





Pour rappel, Seydou Guèye et Latif Coulibaly ont déjà exercé en binôme à la présidence de la République, en 2019. Le premier comme ministre chargé de la Communication de la présidence de la République et le second comme ministre porte-parole de l’institution", rappelle une note.