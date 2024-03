Securité nationale : Ce que prévoit Bassirou Diomaye Faye

C’est devant une salle comble que le professeur Daouda Ngom a présenté de manière « succincte » le programme de société du candidat Bassirou Diomaye Faye. Dans l’axe 5 intitulé « sécurité nationale et rayonnement international », le prétendant au fauteuil présidentiel projette d’assurer un meilleur maillage du territoire national par la police et la gendarmerle pour garantir « une sécurité de proximité par l'implantation de commissariats (police) et de brigades d'arrondissement (gendarmerie) ».



Le deuxième point de ce sous-axes met un point d’orgue sur la préservation des fondamentaux identitaires des Forces de Défense et de Sécurité avec « un retour à l'orthodoxie militaire afin qu'elles ne servent pas de police politique ».