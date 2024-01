Sécurité publique : De nouvelles unités de police à Dakar, Saint-Louis, Mbour et Kaolack

Dans le cadre de la poursuite du maillage territorial et de la densification de la présence policière, le ministre de l’Intérieur, Me Sidiki Kaba, accompagné de l’inspecteur général de police Seydou Bocar Yague, Directeur général de la Police nationale, va procéder à l’inauguration de nouvelles unités de police à Dakar, Saint-Louis, Mbour et Kaolack.







C’est ce qui ressort du communiqué du Bureau des relations publiques de la Direction générale de la Police nationale ce lundi 15 janvier.