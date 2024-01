Sédhiou-Discours du chef de l'État : Syndicalistes et politiques se prononcent

''Malgré le recrutement de 40 mille enseignants, la revalorisation des salaires, la réalisation d'infrastructures scolaires, les problèmes persistent toujours dans le secteur de l'éducation avec la réalité des abris provisoires, le manque de personnel enseignant qui conduit au double flux et aux classes multigrades''. C'est la lecture de Lamine Sané, secrétaire général du syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal (Sudes) qui estime que beaucoup reste à faire malgré les efforts consentis dans le secteur.





Barnabé Diémé, du syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire (Saems) annonce un combat si les questions, liées au reversement des maîtres d'éducation physique et sportive (Meps), aux lenteurs administratives, à la sur imposition des salaires et à l'intégration des des décisionnaires, ne sont pas réglées dans les meilleurs délais. Pour le syndicaliste, ce sont des questions non négociables qui doivent être réglées si l'État veut une année paisible.





Du côté du syndicat des enseignants libres (Sels), on est plutôt satisfait du discours d'adieu du chef de l'État. Abdoulaye Diallo parle d'un discours cohérent qui fait état de l'ensemble de ses réalisations à travers le pays. Pour le Sels, l'exemple de Sédhiou donne une image positive du reste du Sénégal en matière de réalisations.





Au plan politique, le Parti démocratique sénégalais (PDS) souligne qu'il s'agit d'un discours d'adieu qui annonce son départ à la tête de l'État. Mamadou Lamine Mané, qui souhaite une rupture, selon son schéma et sa lecture, demande au président de “perpétuer la tradition de l'alternance au Sénégal en organisant des élections pacifiques, transparentes et inclusives”. Il a, dans ce sens, annoncé le retour de Karim Wade qui, à l'en croire, n'a pas de problème de parrainage avec ses 23 députés.