Sélection des sourds-muets : Augustin Senghor rallonge la prime de Macky Sall

Les joueurs et l’encadrement de la sélection des sourds-muets ont été reçus au Palais, ce lundi. Pour saluer leur médaille de bronze remportée au dernier Mondial de la catégorie, le Président Macky Sall a alloué à chaque membre de la délégation 5 millions de francs CFA.



Mais les Lions sourds-muets, les membres de leur staff et leurs dirigeants recevront 7 millions. En effet, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, présent au Palais, a offert à chacun en plus 2 millions de francs CFA.



La sélection des sourds-muets a fini troisième du dernier Mondial, disputé en Malaisie. En 2021, au Kenya, elle avait remporté la CAN de la catégorie.