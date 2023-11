Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits : L’éducation à la paix dès la petite enfance au menu

La Semaine nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits sera célébrée sous le thème « L’éducation dès le la petite enfance ». La 17e édition se déroulera du 4 au 11 décembre sur toute l’étendue du territoire national.







Selon la directrice générale de l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, Maimouna Sissoko Khouma, « depuis 2007, l’agence organise une semaine dédiée aux tout-petits. Ainsi, dans le but de rester dans le même sillage que l’année dernière, dont le thème tournait autour de l’éducation à la citoyenneté, le comité scientifique a jugé nécessaire de promouvoir l’éducation à la paix dès la petite enfance".





Cette année, en plus de la cérémonie officielle de lancement, il est prévu la journée du jeu, la journée de réflexion sur les stratégies et moyens de promotion de l’éducation à la paix, la randonnée de la paix et la cérémonie de clôture.





La directrice souligne que l’agence prend en charge toute la petite enfance, dont les cases des tout-petits, les écoles maternelles publiques, les garderies communautaires, entre autres. « Nous avons en charge près de 3 000 structures, plus de 800 cases des tout-petits sur l’étendue du territoire national », informe-t-elle.