Sénégal-Cameroun à Lens : Aliou Cissé publie sa liste vendredi

Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, va publier, vendredi prochain, la liste des joueurs retenus pour le match amical contre le Cameroun, lundi 16 octobre à Lens (France). Le technicien sénégalais devrait poursuivre l’opération de lifting de son effectif avec la greffe de jeunes joueurs comme le champion d’Afrique U20 Lamine Camara (Metz).



Cette rencontre pourrait en même temps être l’occasion pour certains Lions de retrouver la Tanière après une absence momentanée (Nampalys Mendy, notamment).



Le Cameroun est le troisième adversaire du Sénégal dans la préparation de la CAN 2023. Sur la route de Côte d’Ivoire 2024, les Lions ont défait (4-2) le Brésil et se sont inclinés (0-1) face à l’Algérie. Il s’agira de retrouvailles entre deux adversaires qui ne sont plus affrontés depuis le quart de finale de la CAN 2017, remporté aux tirs au but (5-4) par les Lions indomptables.



«Ce match sera le tout premier disputé en France par les Lions de la Téranga depuis celui remporté contre la Bolivie (2-0), le 24 septembre 2022, à Orléans», souligne un communiqué de la Fédération sénégalaise de football (FSF), repris par Le Soleil.