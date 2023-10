Sénégal - Gambie : Le Premier Ministre Amadou Ba dégage les pistes de renforcement de la coopération économique

Les Gouvernements du Sénégal et de la Gambie s’engagent à mettre en place des cadres réglementaires, transparents et prévisibles. Les axes d’engagements concernent aussi la sécurité juridique. Ils s’engagent également à éliminer les entraves bureaucratiques pour asseoir une coopération bénéfique aux deux pays. Ces axes ont été déclinés par le Premier Ministre, Amadou Ba qui a présidé, ce matin à Dakar, la cérémonie d’ouverture du Forum économique commercial des investissements entre le Sénégal et la Gambie co-organisé par l’APix et Giepa.





Cette rencontre est un nouveau jalon posé dans le renforcement de la coopération et de la promotion du développement économique entre le Sénégal et la Gambie. Il faut noter qu’une riche histoire et des liens culturels profonds unissent les deux pays. « Nous avons aussi des aspirations similaires pour un développement prospère et harmonieux des deux peuples. La coopération est une vision commune de paix, de stabilité et de développement. Ce forum est un témoin de notre engagement commun d’une croissance économique et du bien-être des populations », a fait observer le chef du Gouvernement sénégalais. L’Afrique de l’Ouest regorgeant de potentialités économiques ne peut en tirer davantage d’opportunités qu’en renforçant le pilier de la résilience d’une part et d’autre part la diversification de ses activités économiques. « C’est d’ailleurs l’importance de cette rencontre qui va permettre des discussions autour des enjeux et travailler ensemble à trouver des solutions. Ceci servira à saisir les opportunités d'investissement et d'engagement mutuellement bénéfiques mais aussi la création d'un environnement favorable aux affaires », a informé Amadou Ba.