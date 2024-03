Sénégal : Pape Ndiaga Yade convoqué par la Mauritanie

Après Pape Ibnou Ba et Khadim Diaw, un autre jeune joueur sénégalais a décidé de représenter la Mauritanie. En effet, natif de Saint-Louis comme les deux premiers, Pape Ndiaga Yade, qui a évolué dans les petites catégories avec Sénégal, a été convoqué par le sélectionneur national de la Mauritanie pour les matchs amicaux contre le Mali et le Maroc. Formé à la Linguère de Saint-Louis et à Génération Foot, l’attaquant de 24 ans a ensuite évolué au FC Metz et à Troyes. Cette saison, il joue à Quevilly Rouen Métropole où, en 27 matchs toutes compétitions confondues, il a marqué trois buts et délivré deux passes décisives.