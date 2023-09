Serigne Mbaye Thiam : « Pourquoi je soutiens la candidature d'Amadou Ba »

Membre du Bureau politique (BP) du Parti socialiste (PS), Serigne Mbaye Thiam adhère à la décision du parti de soutenir la candidature d’Amadou Ba, désigné par le chef de l’État au nom de BBY. Il justifie sa position par le fait que, « d’abord, nous sommes dans la coalition (BBY) depuis 2012. Nous avons été le (PS) membre fondateur de cette coalition. Nous sommes allés ensemble au second tour de l’élection présidentielle de mars 2012. Et depuis lors, nous avons participé à la gestion du pouvoir à travers notre participation au gouvernement, nos députés à l’Assemblée nationale et notre présence dans les collectivités territoriales que nous gérons dans le cadre de la coalition ».





En effet, « nous sommes convaincus par ce choix. Nous soutenons ce choix. Et nous allons le porter pour l’élection du 25 février 2024 » a-t-il dit au micro du "Jury du dimanche".





S’y ajoute que la Conférence des leaders de BBY, après la décision du président (Macky Sall) de ne pas solliciter un troisième mandat, avait demandé au chef de l’État de procéder à un choix. Il a jugé utile de mener des concertations les plus larges possibles au niveau des leaders de la coalition (BBY).





« Au-delà des leaders, il a mené des consultations dans la société, au niveau des leaders d’opinion, des autorités morales et religieuses. Au terme de ce processus inclusif, il a proposé un candidat ».