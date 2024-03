Serigne Mboup étale ses ambitions pour Matam

En campagne dans le nord du pays, Serigne Mboup, candidat à l’élection présidentielle sous la bannière de la coalition « And Nawlé And Ligueye » s’est désolé durant l’étape de Ourossogui, du fait que « le budget de l’Etat soit massivement orienté sur des projets prestigieux à Dakar sans impact sur l’économie, alors que le meilleur porterait à la mise en place de projets créateurs d’emplois, surtout dans des zones comme la région de Matam qui a de vastes étendues de terre et de l’eau, où les jeunes sont sans emploi et n’ont rien pour se nourrir ».



A côté de la promotion des jeunes, le leader politique s’engage à capitaliser les efforts des femmes en créant « un Conseil de la promotion des femmes pour leur offrir un cadre de concertations et d’ échanges sous forme d’assemblée consultative qui aura des antennes dans les départements et dans les communes ».



Concernant l’élevage et l’agriculture, il s’est engagé d’y investir des centaines de milliards et de mettre en place des infrastructures adaptées à leur développement en octroyant des financements pour les acteurs de ces secteurs.



Sur le registre des objectifs, Serigne Mboup entend aussi capitaliser l’argent des émigrés pour l’investir dans des projets. Le candidat à la présidentielle, qui ambitionne de faire passer le train à Matam, a promis s’il est élu président de la République de dérouler un projet concernant le transport fluvial de marchandises avec des bacs qui seront installés sur les berges du fleuve Sénégal afin de permettre aux commerçants d’aller vendre leurs marchandises en Mauritanie…