Session ministérielle extraordinaire : Un surprenant communiqué de la CEDEAO

Ce jeudi, la session ministérielle extraordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO s'est réunie à Abuja pour évoquer les récentes crises qui secouent l'organe communautaire.





Après des heures de réunion, la CEDEAO a publié un communiqué pour le moins surprenant. En effet, à aucun moment, la CEDEAO n'a évoqué la crise sénégalaise. Dans leur communiqué, les membres de la CEDEAO font savoir qu'ils ont axé toute leur discussion sur la crise du Sahel avec l'annonce du retrait du Mali, du Niger et du Burkina Faso de l'organe communautaire.