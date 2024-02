Seydi Gassama : «C'est la libération de Sonko et de Bassirou Diomaye Faye qui va sceller définitivement la pacification de l'espace politique»

« C'est pour désengorger les prisons et éviter les longues détentions que l'État a procédé ces derniers jours à la libération des détenus », a expliqué, hier, le ministre de la Justice Aïssata Tall Sall lors de sa conférence de presse.







Au lendemain de cette rencontre, Seydi Gassama a salué les nombreuses libérations des prisonniers «politiques» qui se poursuivent.





Toutefois, le secrétaire exécutif d’Amnesty International section Sénégal veut plus. Selon lui, il faut impérativement libérer le maire de Ziguinchor Ousmane Sonko et le candidat à la Présidentielle, Bassirou Diomaye Faye pour une décrispation du climat social et politique.





«Nous demandons que les principaux leaders de l’ex-Pastef puissent également recouvrer la liberté parce que ce sont ces libérations qui vont sceller définitivement la pacification de l'espace politique et la réconciliation nationale qui doit avoir lieu. On est des Sénégalais et on n'a pas évidemment intérêt à créer un climat de tension permanent dans ce pays », soutient Seydi Gassama sur la Rfm, ce mardi 20 février.