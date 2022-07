Seydou Guèye : « Par sa propre turpitude, l’opposition s’est elle-même réduite à sa plus simple expression »

Seydou Gueye, Porte Parole de la Presidence

« Par sa propre turpitude, l’opposition s’est elle-même réduite à sa plus simple expression », a déclaré le ministre porte-parole de la présidence de la République, Seydou Guèye. Analysant, sur les ondes de Sud, la situation politique très tendue, il impute la responsabilité à l’opposition notamment par sa dynamique actuelle qui s’articule ainsi: « aucun contenu programmatique, aucune proposition. De la bravade, de l’insulte et de la fabulation ».





« Telle qu’elle fonctionne, cette opposition n’a pas une grande utilité au projet démocratique qui postule la capacité de formuler une proposition alternative au projet qui est mis en œuvre. Dans le cas d’espèce là où nous attendons l’opposition c’est de dire de façon documentée et argumentée que leur proposition est supérieure au Plan Sénégal émergent qui est aujourd’hui le référentiel unique de nos politiques publiques dont les résultats sont tangibles et palpables », argue Seydou Guèye, invité de l’émission « Objection » de ce dimanche.





S’agissant de l’arrestation des opposants, le coordonnateur de la communication de la présidence de la République précise qu’aucun opposant n’est emprisonné. « Des opposants ont été arrêtés suite à une décision de défiance ». Quid de Bara Dolly Mbacké? « Le Monsieur dont vous parlez n’a pas été arrêté pour des questions relatives aux manifestations. Il s’agit d’une situation particulière d’un opposant qui a pris la parole et qui est tombé sous le coup de la loi », souligne-t-il.





Dans les deux cas de figure, poursuit Seydou Guèye, « ce qu’il faut constater c’est que c’est la loi qui s’applique ». « Le droit de manifester n’est pas un problème dans ce pays et la manifestation n’est pas un problème non plus. Les manifestations sont interdites dans le cadre des dispositions prévues par la loi et les règlements qui régissent notre espace public. Cela est une figure imposée par l’Etat de droit : faire tout ce que la loi permet et ne rien faire en deçà ou au-delà », souligne Seydou Guèye qui précise que le « taux de manifestations autorisées avoisine ou dépasse les 90% sur la totalité des demandes de manifestation ».