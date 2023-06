Seydou Guèye sur le troisième mandat : « Pourquoi j’ai changé d’avis »

Dans une interview au Soleil après la réélection de Macky Sall, Seydou Gueye avait déclaré que “Macky Sall effectue son dernier mandat”. Depuis lors, il changé d’avis et demeure désormais un partisan farouche du troisième mandat. M. Gueye est revenu sur les raisons de ce changement sur ITV, lors du Jury du Dimanche. « J’avais dit que je change d’avis parce que Sonko, Barth et un constitutionnaliste ont clairement dit que Macky Sall peut se présenter en 2024. Je maintiens mes propos et je ne change rien », a affirmé le porte-parole de l’Alliance Pour la République (APR).







Seydou Gueye reconnaît toutefois que ce n’est pas à son niveau que ce débat sera tranché : “ Il faut s’honorer d’avoir un pays dans lequel ce type de controverse peut être tranché à deux niveaux. D’abord par l’institution habilitée, compétente pour trancher, c’est le conseil constitutionnel. Au deuxième niveau, les membres de l’Alliance pour la République sont engagés derrière cette candidature pour le compte de Benno Bokk Yaakar. Ce qui reste essentiel, c’est qu’on attende la décision politique et la décision du conseil constitutionnel”.