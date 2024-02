Sheikh Alassane Sène, candidat recalé, appelle l’opposition “à mettre en place un gouvernement dès le 2 Avril”

Recalé lors de la phase de parrainage, Sheikh Alassane Sène dénonce le report de l’élection présidentielle et la prolongation du mandat de Macky Sall. Le leader de la Coalition JAMMI REEW MI appelle, dans ce sillage, “l’opposition, annoncée victorieuse à cette élection finalement reportée, à mettre en place un gouvernement dès le 2 Avril, date à laquelle Macky Sall n’aura plus aucune légitimité à la tête du pays”. Seneweb vous propose l’intégralité de son communiqué.