[Entretien] Siré Sy : ‘’Serigne Mboup fera d’Ousmane Sonko, son Premier Ministre’’





Siré Sy a renoncé à sa candidature à l’élection présidentielle pour se ranger derrière Serigne Mboup, dont il est le Directeur de campagne. Pour Seneweb, il s’explique sur cette décision.

Où en est votre candidature à l’élection présidentielle ?

Après avoir initié pour la mise en place d’une coalition que devait regrouper Ousmane Sonko, Mimi Touré, Procureur Alioune Ndao, Moustapha Guirassy, Mary Teuw Niane, Me Moussa Diop, Coumba Arona Ndoffene Diouf, Serigne Mboup, Serigne Gueye Diop et moi-même, finalement cette coalition n’a pu voir le jour pour diverses raisons. C’est à partir de ce moment que nous, le mouvement politique ‘’Goorgoorlu Yi Mën Na Nekk’’ avions porté notre choix sur Serigne Mboup.





Pourquoi avoir décidé de soutenir Serigne Mboup pour cette présidentielle ?

D’abord, c’est avec Serigne Mboup que nous avions en partage, les mêmes axes stratégiques et les angles d’approche en ce qui concerne notre programme de campagne et de gouvernance. Car, Serigne Mboup est sur la même longueur d’onde que nous. Le problème du Sénégal actuel et de ses conflictualités apparentes comme diffuses, ne sont pas politico-institutionnel, mais économico-entrepreneurial.





Le Sénégal a un problème économique et il nous faut trouver des solutions économiques à un problème sénégalais. Et à l’heure actuelle et de tous les candidats déclarés, Serigne Mboup en est le profil le plus approprié et la solution la plus pragmatique pour relever le Sénégal dans son enlisement économique. Les autres sont dans la théorie économique et Serigne est dans l’économie de la pratique. Et c’est en cela que Serigne Mboup est un éminent économiste, un économiste praticien, doublé d’un homme politique averti. En sa double casquette de Maire de la Commune si complexe qu’est Kaolack, président de l’Union des Chambres de commerce qui est le creuset du véritable et réel secteur privé national sénégalais, et capitaine d’industrie à travers CCBM, Serigne Mboup de par son expérience, sa trajectoire et sa culture managériale, devient une chance inouïe pour le Sénégal. C’est pourquoi, je dis souvent que ce sont nous, autres candidats déclarés, qui avons besoin du Sénégal mais c’est le Sénégal qui dans sa marche historique, a besoin de Serigne Mboup.





Ensuite, au nom du principe de l’altérité. Le Sénégal est à la croisée des chemins, avec notamment sa transition démographique avec un âge médian situé à 19 ans sur une population de 8 millions d’habitants. La découverte du pétrole et du gaz, la richesse de ses hommes et de ses femmes, le Sénégal ne pourra sortir son épingle du jeu que si nous pensons et agissons en dehors des sentiers battus – la pensée et l’action hors cadre-. Le Sénégal, à cette étape de son évolution historique, a besoin à sa tête, d’un homme courageux (qui plus courageux qu’un Domou Daara), des idées nouvelles qui transforment les contraintes en opportunités, un homme qui propose des solutions pratiques à des problèmes complexes, un homme qui rend facile ce qui est difficile et qui rend plus facile encore ce qui était déjà facile.





De nous tous qui avons déclaré nos candidatures, Serigne Mboup en est de loin, le prototype typique de ce que les anglais appellent ‘’the right man in the right place’’. Si les Sénégalais osent les logiques d’inclusion sur les logiques d’exclusion, Serigne Mboup syncrétise et symbolise ce que nous sommes fondamentalement et ce que nous voulons devenir. Le ‘’Sénégal Bi Ñu Done’’ et le ‘‘Senegaal Bi Ñu Bëgg’’ se croisent en Serigne Mboup. Avec Serigne Mboup comme Président de la République du Sénégal, ce sera l’avènement de ce Sénégal longtemps absent des imaginaires collectifs, ce Sénégal qui se dresse patiemment, obstinément et dont la saveur aura le goût d’une reprise de son destin en main et d’une renégociation de sa place dans la globalisation.





Vous vous êtes présenté comme le candidat des Goorgoorlu. Serigne Mboup est une figure du patronat et du secteur privé. N’y a-t-il pas de contradiction ?

Loin de là et tout le contraire. Le rêve de tout Goorgoorlu est de devenir un jour une sorte de Serigne Mboup. Il faut comprendre que Serigne Mboup n’est pas une ligne d’arrivée mais un point de départ, une trajectoire et une perspective. Quand Serigne devient une figure du patronat et du secteur privé et pas des moindres, c’est moins son statut actuel qui est le plus important pour nous Goorgoorlu, mais toute la trajectoire, le chemin parcouru, les obstacles surmontés, les défis relevés, les opportunités saisies, les perspectives possibles ; qui font que Serigne Mboup est éminemment et fondamentalement un Goorgoorlu de la pure des espèces. Donc, que nous le mouvement Goorgorlu Yi Mën Na Nekk, investisse le Goorgoorlu qu’est Serigne Mboup, est à la fois une cohérence logique, une démarche politique, une nécessité et un devoir. Et d’ailleurs c’est le contraire qui aurait étonné, à mon avis.

Enfin pensez vous que les sénégalais sont prêts à élire un homme hors du sérail politique traditionnel ?

Absolument ! Le peuple sénégalais est fabuleux et très au fait dans sa nouvelle conscience politique. Et c’est d’autant plus vrai que la percée d’un certain Ousmane Sonko témoigne que les Sénégalais d’aujourd’hui, qui sont un peu différents des sénégalais d’hier et d’avant-hier, n’en veulent plus des politiciens du sérail politique traditionnel. Le Peuple actuel du Sénégal, dont la majorité a moins de 19 ans, ne veut pas des politiciens carriéristes, mais veulent des développeurs et des managers au sens de ‘’Solutions Maker’’, qui au-delà des paroles et des vœux pieux, donnent des solutions pratiques et à haute valeur ajoutée à des problèmes complexes et tenaces.





Vous savez, l’Etat du Sénégal est jeune et sa population est jeune. Le Sénégal et les sénégalais ont un potentiel de développement économique, social et culturel considérable, mais encore largement inexploité. C’est en cela que la candidature de Serigne Mboup parle aux sénégalais, à la jeunesse sénégalaise, aux Goorgoorlu sénégalais d’ici comme à l’étranger, aux Domu Daara. Serigne Mboup est pour une bonne partie de l’électorat sénégalais, une des réalités vivantes et un des symboles plus forts que les actes et des paroles transcendantales…. Parce que Serigne Mboup, de par son capital expérience, sa trajectoire, son expertise, sa culture, son audace, son courage, sa témérité, sa prospective et sa spiritualité, éclairent l’horizon incertain, de perspectives nouvelles. Et c’est tout l’enjeu de cette présidentielle de 2024 au Sénégal, qui reste un pays traversé par des fractures culturelles, dotée d’une classe politique d’inégale qualité, un pays au Finistère de l’océan atlantique, balayée par les vents forts de la mondialisation économique, financière et des échanges. Comme d’ailleurs tous les pays du continent africain. Mais, c’est parce qu’on connaît ses faiblesses qu’on peut mieux en compenser les effets pernicieux. Et Serigne Mboup connaît ses faiblesses et donc il connait ses forces. Si Serigne Mboup est élu en 2024, il fera d’Ousmane Sonko, son premier Ministre.





Pensez-vous déjà qu’il franchira l'obstacle du parrainage ?





InchAllah, nous allons déposer la candidature de Serigne Mboup, ce lundi 18 décembre 2023 à 11h30 au niveau du Conseil constitutionnel. Il est fort probable que de tous les candidats déclarés, Serigne sera parmi les trois premiers à déposer sa candidature pour l’élection présidentielle de 2024. Cela témoigne de tout le travail de fond abattu par nos équipes. Nous avons bouclé la collecte et le traitement de nos parrains demandés (0,8% de signatures des membres du corps électoral soit 58.975 électeurs) et nous avons gardé un stock de réserve au cas où on nous signifiera que nous avions des doublons externes. Nous avons déposé et reçu pour Serigne Mboup, son attestation de versement de caution électorale auprès de la CDC (Caisses des Dépôts et des Consignations). Nous avons reçu son récépissé du dépôt de la notification du nom de l’entité avec laquelle Serigne Mboup ira à la présidentielle de 2024. Je rappelle que Serigne Mboup ira à l’élection présidentielle de 2024 comme candidat indépendant, sous le slogan ‘’And Nawle Goorgoorlu And Ligueey’’. Nous avons reçu son récépissé de dépôt du nom de son mandataire national, du nom de Mbaye Ngom qui est le mandataire national du candidat Serigne Mboup pour la présidentielle de 2024. Nous avons fini de réunir tous les autres documents constitutifs pour la candidature de Serigne Mboup que nous allons déposer ce lundi à 11h30 au Conseil constitutionnel. Nous sommes prêts et nous sommes déjà en route pour 2024.