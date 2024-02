Situation politique du pays : Aminata Touré a reçu le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies

Aminata Touré, ancienne Premier ministre du Sénégal, a rencontré, ce samedi 17 février, le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et du Sahel.