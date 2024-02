Situations socio-politique au Sénégal: Les 4 recommandations de la délégation parlementaire de la CEDEAO

En mission depuis le 10 février au Sénégal, la délégation parlementaire de la CEDEAO a clôturé son dialogue avec Président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop. Ceci, sur les enjeux de la loi constitutionnelle portant décalage de la date du scrutin de l’élection présidentielle.





«Au terme de des consultations, la mission de diplomatie parlementaire s'est félicitée d'avoir une meilleure compréhension de la situation sociopolitique prévalant au Sénégal ainsi qu'une bonne connaissance des actions et initiatives prises par la classe politique dans le cadre de l'organisation de lélection présidentielle de 2024 », a d’emblée fait savoir ladite délégation, ce mardi, à l’Assemblée, au cours d’un point de presse.





Conduite par leur Mohamed Tunis Sidie, elle a fait des recommandations pour une sortie de crise.





« La mission de diplomatie parlementaire lance un appel pressant au calme et à la retenue et invite tous les acteurs politiques à s'abstenir de toute forme d'expression qui incite à la violence et attise un climat de tension dans le pays. Elle invite toutes les parties prenantes à privilégier les intérêts fondamentaux de la Nation sénégalaise que sont la paix et la stabilité ainsi que le respect de la Constitution, la promotion de la démocratie, de l'état de droit et de la cohésion sociale », déclare-t-elle.





Avant de poursuivre : «Elle prie instamment tous les acteurs sociopolitiques d'entamer dans l'urgence un dialogue politique national inclusif et fraternel intégrant l'ensemble des acteurs politiques et sociaux pertinents et intéressés afin de parvenir à des solutions consensuelles et creer les conditions favorables à la tenue d'une élection présidentielle ouverte, crédible, inclusive et transparente ».





La mission a aussi demandé à la Commission de la CEDEAO l'envoi, dès la semaine prochaine, d'une mission conjointe de la Commission de la CEDEAO et du Parlement de la CEDEAO afin de faciliter, dans les plus brefs délais, la tenue du dialogue politique national.