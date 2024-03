[Parole aux militants] Sokhna Ba donne cinq bonnes raisons de voter Aliou Mamadou Dia





Peu connu du grand public, le candidat à l'élection présidentielle du 24 mars prochain, Aliou Mamadou Dia, a l'avantage de pouvoir compter sur une machine politique assez rodée. Après que Serigne Moustapha Sy a porté son choix sur lui, le Parti de l'Unité et du Rassemblement (PUR) s'est mobilisé autour du fonctionnaire international. Et dans cette rubrique dédiée aux militants, la députée Sokhna Ba donne cinq raisons de faire de Aliou Mamadou Dia le cinquième président du Sénégal.









1-Je vote ALIOU MAMADOU DIA pour ses compétences, son parcours, son expérience dans le développement. Autant d'atouts qu'il a engendrés en tant fonctionnaire international dans le système des Nations Unies auprès de pays africains lui ayant décerné un satisfecit au vue de ses résultats.





2-Je vote ALIOU MAMADOU DIA parce qu'il met la jeunesse au cœur de son programme avec la réforme du Conseil supérieur de la jeunesse. Une institution dont le contenu consacré cadre enfin avec les réelles préoccupations et aspirations de la jeunesse. Avec le CSJ, le contact de la jeunesse avec les autorités supérieures ne sera plus rompu.

3-Je vote ALIOU MAMADOU DIA pour un Senegal juste , transparent et prospère. Sa vision traduit l'essor d'une gouvernance à la perception sacrée des attentes des populations, l'exécution de politiques publiques fécondes, mises en adéquation avec les maux de la société et véritables antidotes à ces derniers.





4-Je vote ALIOU MAMADOU DIA pour réconcilier sénégalais avec leur Nation. La consécration d'un peuple médiateur qui use de ses diversités (ethnique, politique et religieuse) pour se retrouver dans des plages de convergence donnant un sens à notre devise: Un Peuple - Un But - Une Foi.





5-Je vote ALIOU MAMADOU DIA pour une économie inclusive et un accès équitable aux services sociaux de base. L'endogénéisation de notre économie passe par la définition des Pôles de Développement Durable (P2D) où le taux de croissance consacre une profitabilité intérieure mais aussi les acteurs de tous les secteurs verront leur domaine d'activités se développer en chaîne. A ce titre, les besoins identifiés dans ce domaine ouvriront la voie au développement d'un capital humain de type universel, absorbé par la multiplication des opportunités d'affaires.