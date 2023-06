Solution de sortie de crise : le dialogue n’est pas un passage obligé selon un cadre de la République des valeurs

Le dialogue politique n’est pas un passage obligé pour faire baisser la tension au Sénégal. Telle est la conviction des responsables du parti la République des Valeurs / Réewum Ngor, de Thierno Alassane Sall.





« Le Président Macky Sall n'a pas besoin de convoquer un dialogue politique pour apaiser les esprits, il doit juste annoncer publiquement qu'il ne se présentera pas à la prochaine élection présidentielle de 2024 et arrêter d'instrumentaliser la justice », a déclaré Cheikh Omar Ndao, de la République des Valeurs par ailleurs enseignant-chercheur à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ( UCAD).





Au cours d’une sortie, ce membre du Cercle des cadres de La République des Valeurs a craché sur « le dialogue de Macky Sall » et a appelé les leaders politiques à « plus de responsabilités » et à « respecter les institutions de ce pays ».





Le coordinateur du parti La République des Valeurs à Kaffrine, s’est désolé de « ces tensions survenues ces derniers jours avec les pertes en vies humaines enregistrées ». Par la suite, il a fustigé les saccages des bâtiments de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et les conséquences économiques ainsi que les pertes en vie humaine.