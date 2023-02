Sommet sur le financement des infrastructures : Le satisfecit des femmes cadres de BBY

Les femmes cadres de BBY se réjouissent de la tenue du 2e Sommet sur le financement des infrastructures en Afrique organisé par l’Union africaine, du 2 au 3 février au CICAD de Diamniadio. Celui-ci fait suite au 1er sommet tenu en 2014 et qui a vu un investissement de 400 milliards en Afrique, ainsi qu’un certain impact dans le secteur de l’emploi.





Y ont pris part quatre chefs d’État et de gouvernement, des représentants d’institutions, des investisseurs et des partenaires au développement. Tous ces participants assisteront à la présentation de 69 projets prioritaires dans divers domaines tels que l’énergie, les transports, l’eau, les technologies de l’information et de la communication, qui permettront d’asseoir cette idée-force de "corridors intra-africains intégrés" pour une meilleure prise en charge des défis y relatifs, ainsi que l’exécution du 2e Plan d’actions prioritaires du Programme pour le développement des infrastructures en Afrique (PIDA-PAP2).





Ces femmes de la mouvance présidentielle félicitent, dans le même sillage, le président de la République et président en exercice de l’Union africaine pour la visite auprès de son homologue le président Emmanuel Macron, le mardi 31 janvier, dans le cadre du renforcement des liens d’amitié et de coopération entre le France et le Sénégal, ainsi que du soutien de Paris à la candidature africaine pour un siège de membre permanent au G20.





Le classement du Sénégal par la fondation Mo Ibrahim, qui révèle l’Indice de la gouvernance africaine 2022 (IIAG) en obtenant un score supérieur à la moyenne du continent concernant 70 des 81 indicateurs et ce, depuis 2012 (gouvernance globale, développement humain, sécurité et État de droit, opportunités économiques) est salutaire, selon toujours le document. "Le score du Sénégal brille dans cette catégorie : 9e sur 54 pays et 2e en Afrique de l’Ouest. Preuve de la bonne gouvernance du Sénégal ".





Entre autres sujets abordés, la finalisation des huit grands projets prioritaires du gouvernement en 2023. Du BRT à la phase 2 du TER, en passant par la polyclinique de l’hôpital Principal et le lancement de l’autoroute Thiès -Tivaouane - Saint-Louis…Elles félicitent les Lionnes du football qui ont remporté le tournoi de l’UFOA-A, en battant le Cap-Vert (1-0), ainsi que l’encadrement technique et le ministre des Sports Yankhoba Diatara. La plateforme encourage et prie pour les Lions finalistes du CHAN-2022 devant l’Algérie, pays organisateur, le samedi 4 février 2023.