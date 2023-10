Sophie Gladima : “Je ne laisserai jamais mon frère, Macky Sall”





Après la publication de la liste du nouveau gouvernement hier, sans sa présence, Sophie Gladima, ex ministre du Pétrole et des Énergies, brise le silence.





« Permettez- moi d’abord de remercier le président de la république qui est un compagnon, un ami et frère. Dieu a décidé aujourd’hui de mon départ du gouvernement et je m'en réjouis. Mais je ne laisserai jamais mon frère, Macky Sall. je réitère mon engagement à l'accompagner dans tous ses projets. Ma mission et mon devoir ont été accomplis au niveau du ministère des Énergies et du Pétrole. Je savais que j'allais partir, car le Premier ministre Amadou Ba m’avait appelé pour m’aviser », a-t-elle réagi sur les ondes de RFM.





Concernant les raisons de son départ de ce ministère stratégique, Sophie Gladima dit jusque-là ignorer les causes.