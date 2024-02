Sortie de crise : Souleymane Ndiaye soutient la proposition du Président Macky Sall pour un "dialogue national inclusif"

Dans un communiqué officiel, Souleymane Ndiaye de la S2D Yonou Naatangué a exprimé son soutien à la proposition de sortie de crise énoncée, par le Président Macky Sall, lors de la récente interview accordée à la presse nationale. Il dit approuver la proposition du chef de l'État visant à résoudre cette équation et sortir le pays de l'impasse.





Le leader du Parti S2D considère les récentes déclarations du Président Macky Sall comme "un pas positif et significatif vers la résolution de la crise politique qui sévit dans notre pays". Dans ce même communiqué, il a exprimé sa satisfaction quant à l'engagement du chef de l'État en faveur d'un dialogue national inclusif.



Selon Souleymane Ndiaye toujours, "cette initiative offre une opportunité cruciale pour sortir notre pays de cette situation inédite et pour organiser une élection présidentielle inclusive, transparente et démocratique, dans le but de préserver la paix et la cohésion sociale". Il a souligné l'importance du dialogue dans la résolution des différends politiques et a affirmé que son parti participera activement aux discussions nationales initiées par le Président Macky Sall.



Le secrétaire général de la S2D a également appelé à "un esprit de collaboration et de compromis de la part de toutes les parties prenantes afin de garantir le succès de ce processus".