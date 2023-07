Sortie de Macky Sall : Abdoul Mbaye confesse sa grande émotion

C'est une décision historique, une première dans le champ politique sénégalais. Un président de la République qui compte organiser des élections sans y prendre part, selon plusieurs réactions à chaud.





L'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye ne cache pas son émotion sur Twitter. Voici ce qu'il a écrit.





"Je dois avouer ma grande émotion. Ce discours me permet de retrouver une grande partie du #MackySall d’avril 2012. Respect pour son appel au rassemblement et à la paix ! Il faut désormais les construire et les consolider en préparant au mieux l'élection 2024. Vive le Sénégal !"