Souleymane Jules Diop sur Amadou Ba : « Il commence à susciter de l’inquiétude dans nos rangs »

Il y est allé sans détour. Lors de l'émission "Le Jury du Dimanche" sur RFM, Souleymane Jules Diop, ambassadeur représentant du Sénégal à l'UNESCO et membre de la coalition Benno Bokk Yaakaar, s’est prononcé sur le candidat de la majorité présidentielle pour l’élection de février 2024.





Le journaliste et chroniqueur est d’abord revenu sur les candidatures dissidentes au sein de la coalition en l’occurrence celle de Mahammed Dionne. Il a rappelé : « Macky Sall avait pensé qu’en 2014 qu’il était le meilleur et le mieux placé, on l’avait accepté. Des gens qui se croyaient plus compétents que lui, plus légitimes que lui -il n’en manquait sans doute pas- se sont rangés et ont commencé à dire “Mes respects Monsieur le premier ministre”. Je lui ai dit vous l’avez accepté ».







L'ambassadeur a ensuite évoqué le choix actuel du président Sall pour l'élection de 2023, révélant que « le meilleur, le mieux placé, c’est Amadou Ba. Nous devons tous nous ranger derrière Amadou Ba ». Souleymane Jules Diop a salué les qualités intrinsèques d'Amadou Ba, mettant en avant ses qualités humaines. « Je ne l’ai jamais vu perdre son sang-froid, je ne l’ai jamais vu se battre, je ne l’ai jamais vu dire du mal, je ne l’ai jamais vu dans des conflits, je ne l’ai jamais entendu ou vu perdre sa sérénité ».







Le vice-président Groupe des Ambassadeurs africains à l'Unesco a également souligné le rôle d'Amadou Ba en tant que grand commis de l'État, en évoquant sa connaissance approfondie de l'économie sénégalaise et ses capacités à rassembler les citoyens. « Les Sénégalais ont besoin d’un homme modéré, d’un homme tempéré, d’un homme capable de les rassembler ».







Cependant, à la question de savoir si Amadou Ba ne serait pas perçu comme un candidat trop timide, Souleymane Jules Diop a répondu de manière franche : « j’irai même plus loin, je le trouve amorphe, je trouve qu'il ne montre pas assez aux Sénégalais, à sa majorité, qu’il a les épaules, qu’il a l’étoffe. Il doit se bouger, il doit aller vers les gens, il doit parler aux gens, il doit rassurer la majorité ».







L’ancien Secrétaire d'État a exprimé des préoccupations quant à l'inquiétude grandissante au sein de la majorité présidentielle. "Il commence à susciter de l’inquiétude dans nos rangs et c’est profond ce que je vous dis là. Moi, je suis 100% Amadou et depuis longtemps. C’est un homme pétri de qualités humaines mais il ne fait pas assez et si ça continue comme ça, l’opposition bien organisée peut nous battre à la prochaine présidentielle."