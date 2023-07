Souleymane Ndéné Ndiaye veut le même traitement pour Sonko, Wade et Sall





L'ancien premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye appelle le chef de l'Etat à faire table rase de tout ce qui s'est passé et de permettre à tout le monde de participer à la présidentielle du 25 février 2024, y compris le leader du parti Pastef. Selon lui, "il serait injuste que Khalifa et Karim soient amnistié et pas Ousmane Sonko".





"Si le dialogue national a été convoqué, c'était pour faire table rase de toutes les difficultés auxquelles on a eu droit entre 2020 et maintenant. Pour ne pas plonger le pays dans des incertitudes, dans des violences inutiles, dans des impasses, il faut laisser tout le monde participer à cette élection là", a-t-il déclaré face au journaliste Babacar Fall dans l'émission Grand Jury de ce dimanche.





Pour "sauver" Ousmane Sonko, Souleymane Ndéné Ndiaye donne la méthode : "Le président de la République a le pouvoir de la grâce et les députés de l'Assemblée nationale peuvent amnistier des personnes condamnées. Il faut utiliser ces moyens".





L'ancien Président du Conseil d'administration d’Air Sénégal a, par ailleurs, salué la décision du président Macky Sall de ne pas se représenter en 2024. "Une décision autre que celle-là aurait plongé le pays dans des difficultés même s'il avait le droit de se représenter", a-t-il estimé.