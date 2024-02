Soupçon de corruption au Conseil constitutionnel : Voici la composition du bureau de la commission d'enquête parlementaire

La Commission d’Enquête parlementaire (créée par résolution n° 01/2024 de ce mercredi 31 janvier 2024) s’est réunie, le jeudi 1er février 2024, à 17 heures, dans la salle de la Commission des Finances, à l’effet de former son bureau ainsi composé :



- Président : Monsieur Abdou Mbow, Président du Groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ;

- Vice-président : Monsieur Mamadou Lamine Thiam, Président du Groupe parlementaire Liberté Démocratie et Changement ;

- Rapporteur : Monsieur Saliou Dieng, membre du Groupe parlementaire Liberté Démocratie et Changement



Les autres membres de la Commission sont :



1. M. Ibrahima Baba SALL : Benno Bokk Yaakar ;



2. M. Seydou Diouf : Benno Bokk Yaakar ;



3. M. Cheikh Seck : Benno Bokk Yaakar ;



4. Mme Astou Niaye : Benno Bokk Yaakar ;



5. Moussa Diakhaté : Benno Bokk Yaakar ;



6. Mme Syra Ndoye Sall : Représentante des Non-inscrits.