Soupçons de corruption et de conflits d'intérêts contre des membres du Conseil constitutionnel : Une magistrate à la retraite s'insurge

Ne pouvant plus supporter les attaques contre ses pairs du Conseil constitutionnel, Dior Fall Sow, la première femme procureur de la République au Sénégal, dénonce les « graves » accusations qui remettent en cause la crédibilité et l'intégrité des juges du Conseil constitutionnel et qui n’honorent nullement la justice sénégalaise.