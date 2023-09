Sous l’égide de Mamadou Saliou Sow, les élus BBY de Kédougou se rangent derrière Amadou Bâ

Ce samedi 23 septembre 2023, la ville de Kédougou a été le théâtre d'un événement politique de grande envergure, avec la tenue d'une réunion de haut niveau visant à soutenir la candidature de Monsieur Amadou Ba pour l'élection présidentielle de 2024. La rencontre, organisée sous la houlette de Monsieur Mamadou Saliou Sow, Ministre chargé de la bonne gouvernance et de la promotion des droits humains, Président du conseil départemental et coordonnateur de APR Kédougou, a réuni une pléiade de personnalités politiques, l’ensemble des maires, les élus locaux de la région et des leaders communautaires.





Cette réunion d'importance a été initiée par les maires et élus de la région de Kédougou, et elle a été marquée par la présence de nombreuses personnalités de renom, démontrant ainsi le soutien massif dont bénéficie la candidature de Monsieur Amadou Ba. Parmi les personnalités présentes, on peut citer :







- Monsieur Yamadou Cissokho, membre du protocole du Président de la République.





- Madame Kadija Doucouré, honorable députée de Kédougou.





- Monsieur Moussa Souaré, honorable député de Salemata.





- Monsieur Moussa Danfakha, Président du conseil départemental de Saraya.





- Madame Aissatou Aya Ndiaye, conseillère économique, sociale et environnementale.





- Monsieur Sambaly Biagui, Maire de Saraya.





- Monsieur Mamadou Yéro, Président de l'association des maires de la région de Kédougou.





Cette réunion a également enregistré la présence de toutes les présidentes de Groupements d'Intérêt Économique (GIE) de la région de Kédougou, ainsi que des sages, des imams et des délégués de quartier.





Lors de son allocution, Monsieur le Ministre Mamadou Saliou Sow a souligné l'importance cruciale de cette réunion pour la région. Il a mis en avant son caractère symbolique, démontrant la solidarité et la détermination des responsables et grands électeurs de la coalition Benno Bokk Yakaar de Kédougou en faveur du candidat qui incarne la continuité. Il a également exprimé sa gratitude envers tous les militants et sympathisants pour leur engagement infaillible.





L'objectif clair de cet événement est de mobiliser l'ensemble de la région de Kédougou derrière la candidature de Monsieur Amadou Ba en vue de l'élection présidentielle de 2024. Une victoire écrasante du candidat de la continuité est le vœu partagé de tous les participants, donnant ainsi le ton à une campagne électorale qui s'annonce intense et passionnante.