Soutien à Amadou Ba (BBY) : Mamadou Ibra Kane démissionne du F24

Le leader du Mouvement citoyen ‘’Demain, c’est Maintenant’’ après avoir pris la décision de soutenir la candidature de Amadou Ba dans le cadre d'une alliance en vue de l'élection présidentielle du 25 février 2024, a adressé sa démission au coordonnateur du F24, Mamadou Mbodj.