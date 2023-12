Soutien de Amadou Ba par le PS et l’AFP : une guerre de positionnement selon Dr René Massiga Diouf

Le Parti socialiste (PS) et l’Alliance des Forces du Progrès ( AFP) ont investi Amadou Bâ comme candidat à l’élection présidentielle de février 2024. L’investiture du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar est perçue comme un acte de renouvellement de confiance à l’endroit du Président Macky Sall.





Toutefois, d’après le spécialiste en sciences politiques, Dr René Massiga Diouf : « ces deux partis ne cherchent qu’à se positionner pour l’après 2024 ». Le journaliste est allé plus loin en poussant l’analyse. « Je crois que le terme ou bien les expressions les plus appropriées serait peut- être de se mêler dans la masse pour obtenir quelque chose à l'issue. Ils sont en train de se positionner par rapport à la situation actuelle. Certains étaient déjà dans cette mouvance » a analysé Dr René Massiga Diouf.