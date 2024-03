Soutien de la coalition Diomayeprésident à KOLDA : Mamadou Lamine Dianté dans tous les sens

La coalition Diomayeprésident, figure de proue de l'opposition, peut compter sur l'apport indéfectible de Mamadou Lamine Dianté. Natif de Kolda, le leader du MCE Ande/Nawlé, membre de cette coalition, est sur tous les fronts pour la victoire de cette formation politique au soir du 24 mars prochain.







De la commune de Kolda au département, Mamadou Lamine Dianté mobilise et active les militants et électeurs en faveur de la coalition Diomayeprésident. Dans le monde rural et dans différentes communes du département de Kolda, l'ancien secrétaire général du SAEMS a réconcilié des familles politiques pour tirer dans le même sens.





À l'accueil de la caravane de cette coalition conduite par le duo Sonko-Diomaye dans la capitale du Fouladou, Mamadou Lamine Dianté, en compagnie de Seydina Oumar Touré, ex-capitaine de la gendarmerie, a fait preuve d'engagement et de détermination par une mobilisation exceptionnelle sous un soleil de plomb. Il s'agit-là d'une nouvelle force politique qui semble jouer les premiers rôles pour la victoire de cette coalition.