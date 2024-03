[Programme] Souveraineté alimentaire : Khalifa Sall veut consacrer 1000 milliards du budget national au secteur primaire

Dans son programme, rendu public, le candidat de la coalition Khalifa Ababacar Sall envisage d’améliorer durablement la productivité et la compétitivité agricole avec l’objectif de souveraineté alimentaire, de création d’emplois et d’aménagement équilibré du territoire.





Khalifa Ababacar Sall compte consacrer au moins 1.000 milliards de F Cfa du budget national au secteur primaire pour la mise en œuvre des politiques d’accès aux ressources (eau, terre, matériels, semences, intrants, crédits). A cet égard, il va lancer un programme national de maîtrise de l’eau notamment par la revitalisation des vallées fossiles, la récupération des eaux pluviales et le traitement des eaux usées. Khalifa Sall envisage aussi de lancer un programme national de fertilisation des sols et d’aménagement des terres de la vallée du fleuve du Sénégal, à travers un plan pluriannuel financé par les ressources tirées de l’exploitation des hydrocarbures. Dans cet ordre toujours, le programme va promouvoir un ambitieux plan d’industrialisation par la mise en place de pôles industriels régionaux et articuler l’industrie et le secteur primaire pour favoriser la transformation des productions agricoles, pastorales, halieutiques, avicoles et forestières.





Le programme met également en avant un ambitieux plan d’industrialisation par la mise en place de pôles industriels régionaux, articulant l’industrie et le secteur primaire, pour favoriser la transformation des productions agricoles, pastorales, halieutiques, avicoles et forestières. Ainsi, les activités industrielles liées à l’agroalimentaire, au cuir au textile seront valorisées afin d'accroître la capacité de ces filières seront de fait relancer. Il est prévu un programme de reconstitution des ressources halieutiques fondé sur une exploitation responsable et durable de la ressource.