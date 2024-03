[Programme] Stage obligatoire, emploi… Cinq choses à retenir du programme de Mame Boye Diao

Candidat de la Coalition Diao2024, Mame Diao a proposé son programme aux Sénégalais. Sur celui-ci, 5 propositions ont retenu notre attention.



1. Pêche



Pour redynamiser le secteur de la pêche, Mame Boye Diao propose de "définir un quota (40) de licences de pêche à attribuer aux pêcheurs artisanaux, renforcer les capacités avec la création d’une école de métier de la pêche, veiller à l’application rigoureuse du repos biologique, diversifier les activités génératrices de revenus de la pêche comme l’aquaculture" et "créer un fond spécial pour la pêche". Mame Boye Diao propose également d'augmenter le nombre d’aires marines protégées.



2. Stage obligatoire pour les jeunes



Pour favoriser l'employabilité des jeunes, Mame Boye Diao souhaite les former "aux métiers techniques et innovants tout en faisant la "promotion des filières sur les métiers nouveaux”. Ce qui a retenu notre attention, surtout, c'est la proposition de la "définition de mécanisme rendant obligatoire le stage dans les entreprises et les collectivités territoriales".



3. 500 milliards Fcfa par an pour l'accès à l'eau



S'il est élu président, Mame Boye Diao "s’engage à investir plus de 500 milliards par an dans le programme d’accès à l’eau potable et à l’assainissement". Il compte aussi assurer un réseau d’eau bien structuré pour assurer un système agro-pastoral performant et un réapprovisionnement des nappes par les eaux de pluie.



4. La création de 869 400 emplois via le logement



Pour Mame Boye Diao, l'accès au logement pourrait permettre de créer le double de la demande par an d'emploi au Sénégal. "Le déficit de logement constitue un fléau dans ce pays. Mais il pourrait être perçu comme un atout pouvant être une solution fiable et efficace au chômage. En effet, la demande d’emploi nouveau est de 400 000 par an d’ici 2025. Cependant une prise en charge sérieuse de la demande de logement pourra permettre de créer plus de 869 400 emplois ce qui représente plus du double de la demande", fait-il savoir.



5. Durée du passeport à 10 ans et un programme de retour volontaire pour la Diaspora



A la Diaspora, Mame Boye Diao a promis de rallonger la durée du passeport de 5 à 10 ans. Le leader de la coalition Diao2024 promet également de mettre en place "un guichet unique pour la diaspora sur les opportunités d’affaires et mettre en place un programme de retour volontaire" pour ceux qui ont du mal à s'en sortir hors de nos frontières ou qui souhaitent tout simplement rentrer au bercail pour participer au développement.