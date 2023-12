Supposé deal sur une mine de diamant : Les précisions du ministère des Mines et de la Géologie

La polémique enfle encore à propos de la supposée affaire d’autorisation d’exploitation d’une mine de diamant dans le nord du pays. En conférence de presse le week-end dernier, l’ancien directeur général de la société de transport Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop a accusé, ‘’preuves à l’appui’’, le président de la République Macky Sall et son ancien ministre des mines et ex-allié, Aly Ngouille Ndiaye, d’avoir délivré au groupe Mimran une autorisation d’exploiter une mine de diamant, au nez et à la barbe du peuple sénégalais.





Le tollé général charrié par ces accusations a retenti jusque dans les locaux du ministère des Mines et de la Géologie. Prenant la balle au bond, les services de Oumar Sarr ont sorti un communiqué pour apporter des précisions sur cette affaire qui défraie la chronique. Dans sa note adressée à la presse, la tutelle a d’abord tenu à souligner que le « président de la République ne saurait être concerné par le sujet puisqu’il n’y a jamais eu permis d’exploitation de diamant délivré au Sénégal ».





Le ministère indique en sus que le Chef de l’État « n’intervient qu’après la phase de recherche lorsque celle-ci a abouti à la découverte de réserves de ressources minérales prouvées ».





« A ce jour, il existe 2 permis de recherche de diamant ainsi qu’une autorisation d’exploitation »







Poursuivant dans sa note de précision, le ministère signale qu’au plan du contexte géologique, contrairement à ce qu’avance l’avocat accusateur, « les indices de diamant ont été mis en évidence au Sud-Est du territoire » et non au nord.







Dans une démarche de transparence et de bonne gouvernance des ressources minérales, Oumar Sarr et ses services souligne qu’à ce jour, « il existe deux (02) permis de recherche de diamant en cours de validité ainsi qu’une autorisation d’exploitation semi-mécanisée pour lesquels des résultats concluants n’ont pas été encore obtenus. Aucun autre titre minier portant diamant n’a été délivré à une quelconque entité ».