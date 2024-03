Supposée audience avec Macky Sall : Clédor Sène et Dame Mbodj « traquent » Farba Ngom

La réponse du berger à la bergère. D’après le journal Bés bi (le jour), Dame Mbodj et Clédor Sène ont envoyé un huissier et servi une sommation interpellation au député-maire des Agnams, Farba Ngom. L’acte fait suite aux propos tenus par le secrétaire national chargé de l’organisation et de la mobilisation de l’Alliance pour la République (Apr, parti présidentiel) dans l’émission « l’invité de MNF » sur 7 Tv et selon lesquels les deux alliés de l’opposant Ousmane Sonko auraient été reçus « dans la plus grande discrétion » par le Président Macky Sall avant d’emprunter « une porte dérobée pour quitter le Palais après l’audience. »