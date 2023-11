Supposée clé USB dérobée : Les précisions de la coalition Diao2024

La déclaration faite par Adama Fall a bien secoué la coalition Diao2024 qui n’a pas tardé à réagir.







En effet, hier, face à la presse, l’ex-membre de ladite coalition a avoué avoir dérobé la clé USB dans laquelle se trouvent les fichiers de la collecte de parrainages de Mame Boye Diao. Un « tissu de mensonges qu'ils ont tenu à vilipender, à ventiler dans l'opinion », selon Omar Guèye, le porte-parole de la coalition Diao2024.





Pour lui, cette histoire de clé n’est qu’un complot de l'État contre le candidat à la candidature Mame Boye Diao, mais rien ne pourra empêcher l'ancien directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de participer à la Présidentielle de 2024.





« Adama Fall et compagnie sont en mission commandée. Aujourd'hui, tout le monde est assuré que la coalition Diao2024 a de réelles chances de passer le cap du parrainage, c'est-à-dire qu'avec le travail que nous faisons au niveau de la coalition, l'affluence qu'il y a au niveau de la coalition avec tous les Sénégalais et Sénégalaises qui se ruent vers le président Mamadou Diao en lui apportant chaque jour des lots et des lots de parrainages ».





Maintenant, dit-il « le pouvoir d’en face ayant fait constance de ça, leur mission, c'est tout simplement de faire passer dans la tête des Sénégalaises et Sénégalais que le président El hadj Mamadou Diao ne dispose plus de la clé qu'il devait contenir séparément et ne dispose plus d’un nombre assez conséquent de parrains pour pouvoir passer à l'élection présidentielle. C'est-à-dire de manipuler l'opinion. Elle est préparée à une invalidation de la candidature ou bien des parrainages déposés par notre président », déclare Omar Guèye sur iRadio.









Pour le porte-parole de la coalition Diao2024 la déclaration d’Adama Fall est un tissu de mensonges, dans la mesure où on sait qu’il ne dispose d’aucune clé qui puisse compromettre la candidature ou bien les parrainages de l'ancien DG de la CDC.





Il rassure par ailleurs que « ces traîtres » ne disposent d'aucune fuite de parrainages. "Parce que nous, le travail qu'on fait est un travail sécurisé avec une équipe restreinte", rassure-t-il.