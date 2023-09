Supposée retraite politique : Seydou Guèye s'explique





Le responsable et porte-parole de l’Alliance pour la République (Apr) Seydou Gueye a mis fin à la polémique concernant sa supposée décision de mettre fin à sa carrière politique, relayée, il y a quelques jours, par une partie de la presse en ligne.





Dans une note, M. Gueye a tenu à apporter des précisions. « Ces allégations sont dangereuses, mensongères et dénuées de tout fondement», a-t-il martelé. Et d’ajouter : « Je suis aujourd’hui encore plus engagé qu’hier pour la victoire de Bby au service exclusif de notre cause commune le développement de notre cher pays dans le cadre de mon parti l’Alliance pour la République où j’assume les responsabilités de porte-parole national ».





M. Guèye dit, ainsi, soupçonner une intention de nuire.