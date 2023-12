Supposés fonds occultes de Sonko : le Forum du justiciable exige l’adoption d’une loi sur le financement des partis politiques

Le député Matar Diop a déclaré à l'Assemblée nationale que Ousmane Sonko aurait reçu une grosse somme d'argent de bailleurs qui étaient intéressés par une remise en cause d'accords et de contrats sur l'exploitation du pétrole et du gaz du Sénégal. Une information qui a été réitérée hier par le journaliste Cheikh Yérim Seck sur le plateau de la 7Tv (télévision privée). Dans un communiqué, le Forum du justiciable demande, au-delà de l’ouverture d’une enquête sur cette affaire qui défraye la chronique, l’adoption d’une loi sur le financement des partis politiques.





« La pertinence du financement des partis politiques sur le budget de l’Etat réside dans l’assainissement des finances, l’instauration des mécanismes afin de lutter contre les iniquités et le financement occulte dans le champ politique souvent effectués par des sociétés internationales voir même des personnes physiques au sein d’un lobby », dit-il dans la note.





Selon le président du Forum du justiciable, « le Sénégal, à l’instar des grandes démocraties de ce monde doit aller vers l’adoption de cette loi qui profitera aux partis politiques les plus significatifs pour éviter la floraison des petits partis chaque individu voudrait créer un parti politique pour profiter du financement » suggère Babacar Ba. Car pour lui, « une loi sur le financement des partis politiques évitera aux lobbys étrangers, d’influer sur la marche de la politique au Sénégal ».