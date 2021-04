Suppression de loi sur le parrainage: La cour de justice de la Cedeao donne un délai de 6 mois à l’Etat du Sénégal

L’opposition sénégalaise et les candidats recalés de la dernière présidentielle de 2019, peuvent jubiler. La cour de justice de la Cedeao vient d’ordonner la suppression de la très controversée loi sur le parrainage. Ce, suite au recours introduit par l’Union sociale libérale de l’avocat Abdoulaye Tine, d’après Emedia.







La juridiction sous-régionale fixe ainsi un délai de 6 mois à l’Etat du Sénégal pour procéder à la suppression pure et simple de cette loi adoptée sans débat par l’Assemblée nationale en 2018.









La loi en question a scellé le sort de près d’une vingtaine de candidats à la candidature de la présidentielle du 24 février 2019. Au finish, sur 27 leaders de partis et personnalités indépendantes, d’aspirants à la magistrature suprême, seuls cinq avaient pu remplir les critères hyper corsés de la loi qui exigeait au moins 52 000 signatures dans les 14 régions du Sénégal pour pouvoir être candidat.