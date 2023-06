Tabaski : Aminata Touré a une pensée pour les “jeunes emprisonnés”

Dans un message sur les réseaux sociaux, Aminata Touré indique avoir une “pensée particulière pour tous les jeunes emprisonnés pour avoir juste exercé leurs droits politiques”. L’ancienne Première ministre fait sans doute référence aux manifestants arrêtés lors des événements violents des 1, 2 et 3 juin 2023.



Mimi Touré, candidate à l’élection présidentielle, adresse, par ailleurs, ses meilleurs vœux à tous ses “concitoyens et aux étrangers qui ont choisi de vivre au Sénégal”.” Que Allah veille tout particulièrement sur notre pays et nous accorde courage et et résilience pour combattre l'injustice et défendre notre démocratie”, conclut-elle dans son message.



Le Sénégal célèbre, ce jeudi, la fête religieuse de la Tabaski. Une partie de la communauté musulmane nationale avait déjà prié hier.