Tahirou Sarr : "Macky Sall a refusé de décrocher l'appel téléphonique d'Amadou Ba"

Amadou Ba a reconnu sa défaite à la Présidentielle et a félicité Bassirou Diomaye Faye, hier lundi. Mais selon Tahirou Sarr, le candidat de Benno Bokk Yaakaar voulait plaider pour un second tour, mais n'a pu joindre Macky Sall.





"Amadou Ba a-t-il eu de la grandeur en félicitant Diomaye ? C'est une grandeur forcée. Amadou Ba a tenté, pendant toute la soirée, d'avoir un second tour. Il a tenté de joindre Macky Sall toute la soirée (du dimanche au lundi, après l'élection, NDLR), mais ce dernier n'a pas décroché. Amadou Ba voulait l'aval de Macky Sall pour avoir ce second tour, mais Macky les a piégés et a fermé son téléphone. De ce fait, Amadou Ba et ses hommes avaient besoin d'une nuit pour ruminer et digérer leur défaite", a déclaré sur SansLimites le président du Mouvement nationaliste sénégalais, ancien responsable du parti Rewmi devenu souteneur d'Ousmane Sonko.





Tahirou Sarr laisse croire que c'est ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi Amadou Ba devait faire une déclaration dans la soirée du dimanche au lundi, avant de la reporter au lendemain, où il a finalement accepté sa défaite, quelques minutes avant le tweet de Macky Sall félicitant Bassirou Diomaye Faye.