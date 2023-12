Taïf-Sadio-Thièl: Mbaye Tine (Hcct) plaide pour le bitumage de cet axe et interpelle Macky





C'est un véritable parcours du combattant pour les usagers de l'axe Taïf-Sadio ! L'état de ce tronçon est cahoteux. Les habitants des deux communes du département de Mbacké continuent de solliciter le bitumage de cette route.





Parrain de la finale de la zone 4 de Sadio, Mbaye Tine a rappelé cette très vieille doléance au chef de l’État Macky Sall.









"Je lance un appel solennel à son excellence le président Macky Sall soucieux du développement ou du bien-être des populations rurales, mais également à monsieur le ministre Mansour Faye chargé des infrastructures [...] de donner des instructions afin que les travaux de bitumage de l'axe Taïf-Sadio-Guerlé-Thièl soient effectifs, car ce tronçon est déjà inscrit dans le programme spécial de désenclavement", sollicite le maire de Taïf et par ailleurs Haut conseiller des collectivités territoriales ( Hcct).





Pour Mbaye Tine, ce tronçon joue un important rôle économique et social. « Ainsi il est temps que cet axe soit bitumé pour résoudre cette très vieille doléance », estime-t-il.









"Cette route qui impacte plus de 90 000 personnes dans ces quatre communes traversées et même au delà, revêt un caractère socio-économique extrêmement important, car elle relie directement le ranch de Dolly à la capitale sénégalaise en passant par Touba et elle relie également le Ferlo au Baol en permettant d'écouler les productions animales et végétales à Touba durant le Grand Magal. C'est pourquoi son excellence, il est temps de donner des instructions pour que cette partie du Sénégal soit désenclavée", insiste l'édile de Taïf.









Pour le responsable de Bby, cela peut influer sur les résultats des prochaines élections.





"Les Sénégalais sont devenus exigeants. S'ils sont satisfaits, ils le manifestent par les urnes et s'ils ne le sont pas, on le voit par les urnes", précise-t-il.