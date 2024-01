Taxawu Sénégal : La Cellule des Cadres décaisse 10 millions F CFA pour la campagne de Khalifa Sall

Le mardi 02 janvier 2024, s’est déroulée au siège de la coalition Taxawu Sénégal à Sacré-Cœur (Dakar), une cérémonie de remise de la contribution du Cadre d’Analyses prospectives et stratégiques (CAPS), cellule des cadres de Taxawu Sénégal, en soutien à la participation du candidat Khalifa Ababacar Sall à l’élection présidentielle du 25 février 2024.





Il s’agit, en effet, d’une double contribution constituée d’une part, d’un apport financier de 10 millions de FCFA, et d’autre part, d’un document portant « Programme du candidat ».





Présent lui-même à la cérémonie, le candidat Khalifa Ababacar Sall a magnifié la portée symbolique de cette contribution financière qui constitue, à ses yeux, un acte de grande générosité, et qui impactera positivement la conduite des activités liées à la campagne électorale. Il a, en outre, salué l’engagement constant du CAPS et la mobilisation exceptionnelle de son expertise pour soutenir Taxawu Sénégal et son candidat dans les réflexions sur les défis, enjeux, et problématiques structurants du pays, à travers notamment ce projet de programme que ses membres ont élaboré.





Dans son propos introductif, le Coordonnateur de la Cellule des Cadres, Made Codé Ndiaye, a mis en exergue les valeurs morales, humaines et républicaines qu’incarne profondément Khalifa Ababacar Sall, ainsi que la pertinence de la vision et la sincérité de l’ambition que le candidat porte pour le Sénégal.