Tension politique, Pétrole et gaz, chômage des jeunes…Fatou Sène Diouf lance une coalition pour apporter des réponses durables

C’est acté. La Coalition Andu Nawle Ligeeyal Sénégal est officiellement portée sur les fonts baptismaux, le 23 septembre 2023, à Dakar. Sa coordonnatrice, Fatou Sène Diouf par ailleurs maire de Kahone devant les autorités religieuses, coutumières, des représentants des mouvements politiques et des Associations communautaires de base a donné les raisons de la mise en place d’une telle coalition.



La naissance d’une telle instance a comme fondement le contexte politique sénégalais très chargé au cours de ces dernières années. A cela ajoutons la découverte du pétrole et du gaz qui suscite toutes les convoitises.



« Il est important de rappeler le contexte socio-politique tendu avec comme corolaires : la situation sécuritaire très critique qui prévaut dans notre pays ces dernières années. Le bilan en termes de pertes en vie humaine et de destruction de biens publics est lourd. Aujourd’hui, par la grâce de Dieu, nous voici pour le lancement de notre Coalition Andu Nawle Ligeeyal Sénégal », a rappelé la coordinatrice, Fatou Sène Diouf.



D’ailleurs, une minute de silence a été observée à la mémoire des disparus lors des événements de mars, et de juin dernier et ainsi que les jeunes qui ont perdu la vie en tentant de se rendre en Europe soit par la voie terrestre, soit par la voie maritime.



« Le contexte politique du Sénégal revêt un cachet particulier, ces dernières années. Il est marqué par une violence verbale comme physique, la destruction de biens publics et privés, un manque de confiance entre politiques comme entre gouvernés et quelques gouvernants », a soutenu la coordonnatrice qui a ajouté : « Le contexte est également marqué par une dégradation des valeurs sociales, culturelles et républicaines. Nous avons une jeunesse qui a perdu l’espoir pour avoir emprunté la voie risquée de l’émigration clandestine »



La coalition est une alliance de mouvements politiques, de mouvements citoyens, de personnalités politiques, religieuses et coutumières, et d’acteurs de développement. « Elle vise la construction d’une nation unie et solidaire. La coalition vise la mobilisation et la participation responsable de toutes les Sénégalaises et de tous Sénégalais préoccupés par la recherche de solutions aux problèmes de développement durable », poursuit-elle.



Face à ce contexte chargé, la Coalition Andu Nawle Ligeeyal Sénégal dégage des pistes de solutions. Il s’agira d’assoir une dialogue permanent entre les acteurs sur la gestion des ressources générées par l’exploitation du pétrole et du gaz, le renforcement de la gouvernance, la prise en compte effective de l’équation de l’emploi des jeunes entre autres.



« La découverte des ressources pétrolières et gazières attise l’appétit des grandes puissances économiques et des firmes internationales. Cette situation appelle à des efforts soutenus dans tous les secteurs de vie socio-économique, dans le domaine de la gouvernance, de la jeunesse, de la sécurité, de l’emploi des jeunes, de la gestion des ressources pétrolières et gazières », a proposé Fatou Sène Diouf. La coalition donne rendez-vous les jours à venir pour décliner son plan d’actions. Toutefois, elle estime qu’il est urgent de poser le débat sur l’amélioration des textes législatifs et réglementaires sur la gestion des ressources naturelles.



« La coalition travaillera pour un dialogue permanent et inclusif entre toutes les composantes de la nation pour une prise en charge effective des enjeux et des grands défis en termes de bonne gouvernance et de transparence, que sur le plan environnemental et sécuritaire », a affirmé le maire de la commune de Kahone.