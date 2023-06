Tensions sociopolitiques : La Convergence des forces républicaines invite à ne pas rendre la nation vulnérable

Notre pays est une terre de paix. Des hommes et des femmes ont travaillé à la consolidation de la nation que nous sommes devenus. Il faut donc travailler à consolider les acquis, au lieu de verser dans la violence, les messages haineux, entre autres comportements que le président de la Convergence des forces républicaines a décrits dans ce document que nous publions in extenso.











Sénégal : Une République, Un Seul Peuple !





Un héritage, il est sacré !





Il aura fallu du travail, de la sueur, des millions de vies, de durs et durables sacrifices et des valeurs inébranlables… des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, pour qu’aujourd’hui, soixante-trois années après les Indépendances, nous ayons cette belle et grande République qui nous est si chère, cette Nation-Mère, ce peuple uni et indivisible qui nous donne vie et envie de continuer ensemble de commun vouloir de vie commune.





Dès lors, nous devons consolider cette nation au lieu de la rendre vulnérable aux manipulations et pratiques malsaines de lobbies étrangers mal intentionnés et mus par des intérêts cyniques, égoïstes et destructeurs. L’unique intérêt de ces lobbies est la division, la déstabilisation et la dislocation de notre cher pays pour profiter de ses riches ressources pétrolières et gazières très convoitées.





En effet, depuis mars 2021, notre Cher Sénégal traverse des périodes difficiles et des tentatives de prise du pouvoir insurrectionnistes. Ces pratiques n’ont jamais été du peuple sénégalais. C’est dire que le pays est de plus en plus à la croisée de salafistes, de wahhabites, de forces obscures… recrutés et cautionnés par, malheureusement, le sieur Ousmane SONKO. Pour ce dernier, tous les moyens sont bons pour accéder à la Magistrature suprême de l’État : le mensonge, la calomnie, les menaces, la violence, la division ethnique, territoriale et religieuse, la fornication, la corruption de la jeunesse, de chefs religieux et de la presse… Cet homme et ses fanatiques sont dangereux pour la Nation. M. SONKO ne reconnait ni ne digère nos guides religieux dont il se revendique publiquement tout en riant sous cape en privé de leurs naïvetés.





Bref, s’il y a des personnes ennemies de la République, et ce depuis l’indépendance, elles ont pour noms Ousmane SONKO, et ses paravents de la soi-disant société civile autoproclamée depuis 20 ans, financée par des lobbies LGBT : Alioune TINE, Seydi GASSAMA, Guy Marius SAGNA et Aliou SANE et à la tête d’une campagne internationale contre le Sénégal et son Président légitimement élu Macky SALL. Il est du devoir de chaque Sénégalais de se tenir debout pour mettre un terme à leur entreprise de déstabilisation des Institutions de notre cher Sénégal et ainsi de les empêcher de placer le peuple sénégalais sous la férule de leurs maîtres étrangers qui combattent la religion telle qu’elle est pratiquée au Sénégal.





Aucun guide ou chef religieux n’est épargné par leur fameux « projet » qui consiste à évincer nos confréries religieuses, et valeurs culturelles et civilisationnelles, à diviser, à disloquer et faire disparaître le Sénégal.





En outre, se lever pendant qu’il est encore temps est notre ultime devoir pour préserver notre Nation, sauvegarder la République et protéger notre Peuple, notre Teranga légendaire et nos Guides religieux.





Peuple du Sénégal, soyons unis et restons vigilants afin de faire face à ces forces obscures étrangères et leur pion qui n’est personne d’autre que PASTEF, F24 leurs affidés nationaux et commanditaires étrangers.





Vive le Sénégal, Terre de Paix et d’hospitalité !





Vive la République ! Vive la Démocratie, Vive le Dialogue national.









Babacar LÔ NDIAYE