TER, BRT... : “Des projets d'Abdoulaye Wade, rien n’est sorti de la tête de Macky Sall”, clame Habib Sy

Après 12 ans de pouvoir, le président de la République du Sénégal, Macky Sall, prépare son départ. Annonçant qu'il ne se présentera pas pour un troisième mandat, il a également désigné son successeur à la tête de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Dans une récente intervention sur l'émission "Grand Jury", Habib Sy, président du Parti Espoir et Modernité, a livré un jugement sur les réalisations de Macky Sall au cours de la dernière décennie.



"Si vous prenez les infrastructures, rien n’est sorti de sa tête. Tout ce qu’il est en train de faire, c’est nous qui avons laissé le portefeuille. Les autoroutes, le BRT, le TER…Tout ce qu’il est en train de réaliser. Parce qu'avec le régime d’Abdoulaye Wade, nous avions tracé toutes les routes du Sénégal, toutes les voies et les chemins de fer d’Afrique ont été tracés. Et avant qu’on ne quitte le pouvoir, les partenaires d’aide au développement avaient commencé à financer les outils de faisabilité. Donc, ce qu’il fait, ce n’est qu’un prolongement des projets et programmes du président Wade. Il les aurait sortis de sa tête, on pourrait applaudir mais, moi qui étais là, je ne peux dire que Macky Sall a eu un bilan positif sur ce plan", a déclaré l'ancien ministre des infrastructures sous l'ère Abdoulaye Wade.



Le membre de la coalition Yewwi Askan Wi a également critiqué le bilan immatériel de Macky Sall, indiquant un "recul démocratique systématique". Il a pointé du doigt le traitement de l'opposant Ousmane Sonko, affirmant qu'aucun opposant n'avait été aussi “brimé”. Il a rappelé avec nostalgie l'élégance qui caractérisait les échanges politiques entre Abdoulaye Wade et ses opposants.



Sur le front social, Habib Sy a qualifié la politique de Macky Sall de "mauvaise", citant l'exemple des guichets uniques de l'emploi. Il a affirmé avoir soumis cette idée avant que l'un des collaborateurs du président de la République ne la reprenne sans créditer son origine. “Et il est allé au centre Abdou Diouf pour s’égosiller sans savoir comment j’ai façonné cette idée. Quand il a vu la vidéo antérieure dans laquelle je parlais de ce dispositif, il a laissé le guichet unique pour parler de pôle emploi. Il aurait dû me demander comment le faire”, dit-il.





Selon lui, une bonne politique de l'emploi aurait évité l'exode massif des jeunes quittant le pays pour des horizons incertains.