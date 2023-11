Terrorisme, migration : Ce que préconise Ismaila Madior Fall à l’échelle regionale

Le ministre des affaires étrangères Ismaila Madior Fall a présidé hier une rencontre préparatoire à la 6ème réunion du comité de haut-niveau sur le chantier paix-sécurité dans l’espace UEMOA. Lors son allocution, le chef de la Diplomatie a insisté sur la “nécessaire mutualisation des moyens” face au terrorisme. “Depuis un peu plus d’une décennie, notre région a été fortement secouée par le phénomène du terrorisme du fait de la facilité de déplacement des groupes armés, de l’immensité de nos frontières et des difficultés qu’ont parfois nos Etats, pris individuellement, pour en assurer un contrôle efficace”, a relevé le ministre.





M. Fall a préconisé le renforcement de “la solidarité entre les Etats membres comme principe directeur du Chantier Paix et Sécurité afin d’anéantir les périls et leur potentiel effet de contagion”.